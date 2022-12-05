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Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:39

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 2023 askerlik celp ve sevk tarihleri gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ''2023 yılında askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman?'' sorusuna yanıt ararken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklama sonrası 2023 yılında silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar belli oldu. Peki, 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Askerlik celp ve sevk tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 Askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala askerlik için tecillerini bozduracak olanlar ya da yaşı nedeniyle vatani görevini yerine getirmek isteyen kişiler, 2023 askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlenmişti. MSB merakla beklenen 2023 askerlik yerleri için açıklamada bulundu. Bu gelişme sonrası "2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 Askerlik celp ve sevk tarihleri ile askerlik yerleri hakkında merak edilenler.

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB'DEN ŞUBAT 2023 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU!

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 2023 Askerlik yerleri için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

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