ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ 2023: MSB ile 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 2023 askerlik celp ve sevk tarihleri gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ''2023 yılında askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman?'' sorusuna yanıt ararken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklama sonrası 2023 yılında silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar belli oldu. Peki, 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Askerlik celp ve sevk tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.