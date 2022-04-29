Haberler Yaşam Sülüs kağıdı nedir, askerlik sevk belgesi nasıl alınır? 2022 Mayıs celbi Sevk tarihi ve diğer bilgileri gösteren sülüs kağıdı ne zaman alınır?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:37

Sülüs kağıdı nedir, askerlik sevk belgesi nasıl alınır? 2022 Mayıs celbi Sevk tarihi ve diğer bilgileri gösteren sülüs kağıdı ne zaman alınır?

Askerlik yerlerinin bugün açıklanmasıyla beraber her celp döneminde olduğu gibi vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği konu "Sülüs kağıdı nedir?" olarak karşımıza çıkıyor. Sevk belgesi olarak da bilinen bu belgede silah altına girecek olan yükümlülerin kışla bilgileriyle beraber, birliğe teslim olma tarihi gibi her türlü detay yer alıyor. Bu kağıt e devlet aracılığı ile de görüntülenebiliyor. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte Mayıs celbi ile silahaltına girecek adayların merak ettiği bu konuya dair detaylar...