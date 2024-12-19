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Haberler Yaşam Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:12

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yeni asgari ücret pek çok kalem üzerinde belirleyici olacak. Bu kalemler arasında SGK borçlanmaları da var. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması hesaplama işlemleri bu noktada hız kazanıyor. Emeklilik sisteminde yer alan ödemeler brüt rakam üzerinden değerlendiriliyor. Peki; 2025 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 asgari ücretle birlikte değişecek. Emekli olmak isteyen vatandaşların değerlendirdiği borçlanma seçenekleri her yıl zam oranıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. Peki, yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, kaç TL?

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK!

Asgari ücret zammı birçok kalem üzerinde yapılacak değişiklikte belirleyici unsur olacak. Bu kalemler arasında işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri gibi alanlar var.

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Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

Erkekler emeklilik için askerlikte geçirdikleri süreyi kadınlar ise doğum sürelerini borçlanabiliyorlar. SGK borçlanmaları brüt asgari ücret rakamı üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık borçlanma için brüt asgari ücretin en az yüzde 32'si ödeniyor.

Net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olarak belirlenen son asgari ücrete göre güncel borçlanma miktarları şöyle:

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2024 yılı için bir yıllık askerlik borçlanması 76.807 TL olarak hesaplanıyor. Aynı dönemde doğum borçlanması ise 1 çocuk 720 gün için 153.619,02 TL oluyor. 2 çocuk 307.238,4 TL, 3 çocuk için ise 460.857,6 TL şeklinde hesaplanıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMALARI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi ardından ortaya çıkacak yeni rakam için brüt ücret dikkate alınacak.

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