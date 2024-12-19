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Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:12
Askerlik ve doğum borçlanması 2025 hesaplama: Yeni askerlik ve doğum borçlanmaları ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Yeni asgari ücret pek çok kalem üzerinde belirleyici olacak. Bu kalemler arasında SGK borçlanmaları da var. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması hesaplama işlemleri bu noktada hız kazanıyor. Emeklilik sisteminde yer alan ödemeler brüt rakam üzerinden değerlendiriliyor. Peki; 2025 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?