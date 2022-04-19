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Haberler Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.04.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:26

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesi üzerinden askerlik yerleri duyurulacak. Sınıflandırma döneminde yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı dönem için Mayıs celbi askerlik yerleri bekleniyor. Er ve yedek subay askerlik yerleri e devlet üzerinden 2022 celp dönemleri sonuçlar açıklandığı zaman netleşecek. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri celp dönemi sorgulama ekranı ve süreçte son durum

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı

Vatani görevini yerine getirmek isteyenler askerlik yerleri ile ilgili sorgulamalarına başladı. MSB tarafından yayınlanan 2022 takvime göre yedek subay, yedek astsubay ve erlerin ne zaman silahaltına alınacağı belli oldu. Buna göre askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri celp dönemi sorgulama ekranı

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile Mayıs 2022 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinden e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.

Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E devlet ile Mayıs 2022 Askerlik yerleri sorgulama ekranı
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