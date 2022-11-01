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Haberler Yaşam Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 16:12

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kasım celbi askerlik yerleri, geçtiğimiz hafta e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Askerlik yapacakları yerleri öğrenen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yol masrafı paralarının ne zaman ve nereden alınacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''Askerlik yol masrafı ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır?'' sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere MSB, askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' öder. Bu bedel halk arasında askerlik yol parası olarak bilinir. İşte 2022 askerlik yol ücreti ödeme tarihi ve tutarı ile ilgili detaylar…

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

Kasım celbi askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından vatani görevini yerine getirecek olan binlerce kişi, askerlik yol parası ödeme tarihi ve miktarı hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından askerlere yol masraflarını karşılamak için belli miktarlarda ''Askeri Yol ve İaşe Bedeli'' ödenmektedir. Yol parası, kat edilen mesafeye göre değişiklik göstermektedir.

Bu para, adayların PTT hesabına askere gitmeden hemen önce yatırılır. Asker adayları, yol parasını TC kimlik numaraları ile temin edebilir.

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Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor.

Bu ücretler dikkate alınarak, askerlik yol parası kişinin hangi şehirden askerlik görevini yerine getirmek için hangi şehre gideceğine göre değişiyor. Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor.

Gün içerisinde 0-600 KM yol gidecek olanlara 20 TL, 601-1200 KM yol gidecek olan askerlere iki günlük 40 TL, 1201-1801 KM yol gidecek askerlere ise 3 günlük 60 TL yol parası ödeniyor.

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

ASKERLİK YOL MASRAFI NE ZAMAN YATAR, NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sevke ilişkin yol masrafı, sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.

Yol masrafı, PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile çekilebilmektedir. Yatırılan para, herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek alınabilir.

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

ASKERLİK YOL PARASI NASIL SORGULANIR?

Askerlik yol parasını öğrenmek isteyen kişiler sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.

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