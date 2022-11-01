Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor.

Bu ücretler dikkate alınarak, askerlik yol parası kişinin hangi şehirden askerlik görevini yerine getirmek için hangi şehre gideceğine göre değişiyor. Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor.

Gün içerisinde 0-600 KM yol gidecek olanlara 20 TL, 601-1200 KM yol gidecek olan askerlere iki günlük 40 TL, 1201-1801 KM yol gidecek askerlere ise 3 günlük 60 TL yol parası ödeniyor.