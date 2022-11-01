Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı 2022: Askerlik yol parası ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar, kaç TL?

Askerlik yol masrafı ödeme tarihi ve tutarı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kasım celbi askerlik yerleri, geçtiğimiz hafta e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Askerlik yapacakları yerleri öğrenen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yol masrafı paralarının ne zaman ve nereden alınacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''Askerlik yol masrafı ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır?'' sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere MSB, askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' öder. Bu bedel halk arasında askerlik yol parası olarak bilinir. İşte 2022 askerlik yol ücreti ödeme tarihi ve tutarı ile ilgili detaylar…