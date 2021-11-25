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Haberler Yaşam ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:29

ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride bıraktığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran aslan, bu akşam bir puan alsa dahi gruptan en az ikinci çıkmayı garantileyecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Namağlup birinci sırada olan Galatasaray'ın bu akşam Marsilya karşısında alacağı galibiyet ise grup aşamasını lider bitirmesini sağlayacak. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda, bu akşam mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;

ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray Marsilya karşısında tura çıkıyor: UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Galatasaray bu akşam gruplardan çıkmayı garantilemek adına Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Fransa'da rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz rakibini yendiği takdir de gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Öte yandan cimbom, Marsilya ile sahasında berabere kalırsa gruptan en az ikinci çıkmayı garantiliyor. Bu noktada futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Marsilya maçı yayın kanalı, saati, tarihi ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

GALATASARAY'IN MAÇI HANGİ KANALDA?

NEF Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Öte yandan Galatasaray'da kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey forma giyemeyecek.

Peki, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

İşte detaylar;

ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Buna göre Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

İşte yanıtı:

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ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

ASLAN TURA ÇIKIYOR: Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? Galatasaray Marsilya saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

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