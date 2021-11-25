UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride bıraktığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran aslan, bu akşam bir puan alsa dahi gruptan en az ikinci çıkmayı garantileyecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, bu akşam mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Namağlup birinci sırada olan Galatasaray'ın bu akşam Marsilya karşısında alacağı galibiyet ise grup aşamasını lider bitirmesini sağlayacak. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda, bu akşam mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;