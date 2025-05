Asrın taciz davası! ABD’de istismar değil tazminat konuşuldu

BÜTÇE DAHA ÇOK KONUŞULDU

Los Angeles County'deki tazminat tutarı olan 4 milyar dolar ABD'de bir kamu kurumu tarafından ödenen en büyük cinsel istismar miktarı oldu. Bir önceki tazminat rekoru 2022'de ödenmişti. ABD'nin en büyük izcilik örgütü olan The Boy Scouts of America'da (BSA) yaşanan çocuk tacizi ve istismarına yönelik açılan davalar sonrasında 2.6 milyar dolarlık tazminat kararı çıkmıştı. Bu davadaki kurban çocuk sayısı 82 bini geçmişti. Şikayet dilekçeleri 1940'lardan 2000'ler arasını kapsıyordu. Los Angeles County'nin ödemeyi kabul ettiği 4 milyar dolarlık tazminat ise ABD basınında çocukların uğradığı cinsel saldırılardan daha fazla konuşuldu. Los Angeles County'nin toplam yıllık bütçesi 49 milyar dolar. Tazminat ödemesi için gelecek yılki bütçenin harcamalarından yüzde 3'lük bir kesinti yapılacak olması ABD medyasının daha çok dikkatini çekti...



İSTİSMARCILAR BELLİYDİ AMA GİZLENDİ

ABD'de çocuk istismarları devlet ve özel kurumlarda çok fazla yaşanıyor. 2022'deki The Boy Scouts of America davasında da olduğu gibi birçok olayda aslında istismarcıların kimliklerinin bilindiği detayı da ortaya çıkıyor. Şöyle ki kurumlar aslında binlerce şüpheli istismarcının tüm bilgilerine sahip oluyor ancak iddiaları ve kimlik bilgilerini adli mercilere bildirmeyerek dosyaları kapatıyorlar. Kurbanların da sesleri tehditlerle kesiliyor. Diğer taraftan çocukların koruma altına alındığı kurumlarda çalıştırılan devlet memurlarının ciddi bir kesiminin eski suçlular olduğu da belirlendi. Kurum yetkililerin geçmişlerinde işledikleri hırsızlık, gasp ya da diğer adi suçlarla cezaevine giren kişileri işe alırken yeterli oranda araştırmayı da yapmadıkları tespit edildi.