Asrın taciz davası! ABD’de istismar değil tazminat konuşuldu

YASA DEĞİŞTİ KURBANLAR ORTAYA ÇIKTI

Haberin detaylarına geçerken ilk önce Los Angeles County'e bakalım: Kaliforniya eyaletinde bir idari bölgeye verilen isim bu. Yaklaşık 10 milyon bir nufüsu karşılıyor. İçerisinde Los Angeles, Beverly Hills, Long Beach, Santa Monica gibi dünyaca ünlü kentlerin de bulunduğu 27 bölge bulunuyor. 'Hayaller ülkesi Amerika' sloganının dünyaya yayıldığı yerler yani... Los Angeles County bir Denetim Kurulu tarafından yönetiliyor.

2020 yılında bir yasa çıkarıldı.

"Çocukluk yıllarında cinsel istismar - saldırıya uğrayan mağdurlar, suçun failleri ve onları istihdam eden kurumlara karşı zaman aşımı olmaksızın dava açabilir..."

Hatırlayalım pandemi dönemiydi bu yasa çıktığında ama çok geçmeden mağdurlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Çok geçmeden cesaretini toplayarak mahkemelere başvuranların sayısı 7 bini buldu.

Mağdurların hepsi geçmişlerinde Los Angeles County bünyesindeki çocuk tutukevi tesisleri veya koruyucu bakımevlerinde kalanlardı.

5 YIL İÇİNDE ÖDENECEK

Şikâyetler arasında 1959'a kadar geriye gidenler bile oldu.

En çok şikayet ise 1980'ler ile 2000'ler arasından geldi.

En fazla mağdur 2003 yılında kapatılan El Monte'deki MacLaren Çocuk Merkezi'nden çıktı.

Çocuk tutukevi tesisleri veya koruyucu bakımevlerinde kalanlar, personel tarafından sistematik olarak cinsel istismarda bulunulduğunu dile getirdi.

Dosyalar birikirken Los Angeles County yönetimi tüm mağdurlara 4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiklerini ve "herkesten özür dilediklerini" duyurdu.

Bu para 5 yıl içinde ödenecek. Amaç "mağdurların iyileşmesine ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak" şeklinde açıklandı. Yönetim ayrıca gençleri güvende tutmak için gereken sistemsel değişiklikleri yapmaya kararlı olduklarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.

Tazminattan hangi kurbana ne kadar ödeneceğine uzmanlarından oluşan bağımsız bir ekip karar verecek.