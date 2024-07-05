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Haberler Yaşam Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 10:12

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. Günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Pek çok önemli hadisenin meydana geldiği bu tarihte yapılacak hayırlı ameller bulunmaktadır. Bu tarihte aileye ve yakınlara ikramda bulunmanın rızkı ve bereketi arttırdığı bilinir. Bu sebeple Muharrem ayının 10. Gününde aşure tatlısı yapmak ve dağıtmak gelenek halini almıştır. Peki, Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında, bu tarihte neler olmuştur? İşte Aşure Günü önemi, anlamı ve tarihi.

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?

Aşure Günü dinimizdeki önemi ve yeri dolayısıyla her yıl heyecanla beklenen bir tarihtir. Öte yandan gelenek halini alan aşure tatlısı için de bu tarih merakla incelenmektedir. Muharrem ayının gelişiyle birlikte, Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında gibi sorular mercek altına alınırken, bu günün önemi ve anlamı da araştırma konusu halini almıştır.

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Arapçada "aşere" on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen "âşir"i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem'in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak geçmiştir.

Muharrem ayının 10. günü olan aşure, bu sene 16 Temmuz Salı günü idrak edilecek.

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Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?

AŞURE TATLISININ DİNİMİZDEKİ YERİ

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karIşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, "aşure testisi" adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?

AŞURE GÜNÜ NELER OLMUŞTUR?

Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birilikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden Aşûre günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hz. Peygamber
yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir.

Bunun yanı sıra tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resûl-i Ekrem'in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. İbni Abbas'ın şöyle değdiği rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşûre günü oruç tuttuklarını gördü. "Bu nedir?" diye sordu. "Bu hayırlı bir gündür.

Bu, Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) "Ben Musa'ya sizden daha layığım" buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti."

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? Aşure Günü önemi ve anlamı nedir, neler olmuştur?

AŞÛRE GÜNÜNDE MEYDANA GELEN DİĞER TARİHİ OLAYLAR
Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

11. Sevgili Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın gözünün nuru olan Hz. Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ'da şehit edilmiştir.

Hz. Âişe'nin belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

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