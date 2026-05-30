AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2026: Aşure ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 20:16

İslam dünyasında paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan mübarek Aşure Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Muharrem ayının en anlamlı günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü'nün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle netlik kazandı.

2026 AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

İslam dünyasında paylaşmanın, bereketin ve birlik ruhunun simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü'nün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Müslümanlar bu özel günde aşure yapıp dağıtarak dayanışma ve kardeşlik duygularını yaşatacak.

MUHARREM AYI 2026'DA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam tarihinde manevi değeri yüksek aylar arasında yer alıyor. Aynı zamanda Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının başlangıç tarihi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılında Muharrem ayı ve Hicri yılbaşı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak.

