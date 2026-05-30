AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2026: Aşure ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2026 AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

İslam dünyasında paylaşmanın, bereketin ve birlik ruhunun simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü'nün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Müslümanlar bu özel günde aşure yapıp dağıtarak dayanışma ve kardeşlik duygularını yaşatacak.