ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayında üç oturumda yapılacak sınavlar öncesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi erişime açılacak. Bu noktada ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanır, nasıl sorgulanır soruları için araştırmalar hız kazandı. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri ve ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…