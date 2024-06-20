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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
21:05
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bitirme(final) sınavına giremeyen veyahut girdiği halde başarısız ya da koşullu harf notu harf notu olan öğrenciler katılım sağlayacağı sınavlar için geri sayım başladı. Bu noktada öğrenciler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı için giriş belgelerine yoğunlaştı. Üç oturumda yapılacak ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr ekranı üzerinden takip edilecek. Peki; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…