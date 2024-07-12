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ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
00:57
ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Sınava giren adaylar, ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama için öğrenci sistemini kontrol ediyor. Ders geçme noktasında oldukça önemli olan bütünleme sınavları açıklandı mı merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki; 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir? İşte, detaylar...