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Haberler Yaşam ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 00:56 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 00:57

ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Sınava giren adaylar, ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama için öğrenci sistemini kontrol ediyor. Ders geçme noktasında oldukça önemli olan bütünleme sınavları açıklandı mı merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki; 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Yapılan sınavların ardından sorular ve cevaplar da öğrenciler ile buluştu. Sıra sonuç adımında. Konuyla ilgili Atatürk Üniversitesi duyurularına odaklanıldı. Peki; 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları nasıl öğrenilir?

ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 6-7 Temmuz tarihinde tamamlandı ve sonuçlar adaylar ile buluştu.

Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek:

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

ATA AÖF HARF NOTU

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

M Muaf

G Geçer

Z Devamsız

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama 2024: ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

ATA AÖF sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bütünleme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 10 Temmuz 2024 Çarşamba Günü saat 12.00'a kadar itiraz edebilirsiniz." denildi.

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