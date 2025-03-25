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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
16:17
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ara sınavları için geri sayım başladı. Sınava az bir süre kala adaylar "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Peki, 2025 ATA AÖF ara sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...