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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:17

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ara sınavları için geri sayım başladı. Sınava az bir süre kala adaylar "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Peki, 2025 ATA AÖF ara sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

ATA AÖF sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. ATA AÖF sınav giriş belgeleri ataaof.edu.tr adresinde bulunan öğrenci sistemi üzerinden alınabilecek. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar..

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ara sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Sınavdan en geç 1 hafta önce sınav giriş belgeleri düzenlenecek ve adayların erişimine açılacak.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ATA AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Başarısız dersi olan öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavları organize edilecek. ATA AÖF sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV (VİZE)

I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

YARIYIL SONU (FİNAL)

I.Oturum 31 Mayıs 2025

II.Oturum 31 Mayıs 2025

III.Oturum 01 Haziran 2025

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

BÜTÜNLEME

I.Oturum 05 Temmuz 2025

II.Oturum 05 Temmuz 2025

III.Oturum 06 Temmuz 2025