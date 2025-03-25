ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulanıyor!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ATA AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Başarısız dersi olan öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavları organize edilecek. ATA AÖF sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV (VİZE)

I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30