ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

ATA AÖF sınav giriş ekranı 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları için erişime açıldı. Sınavlara online olarak katılım sağlayacak binlerce aday 2023 ATA AÖF vize sınav girişi için araştırma yaparken, fakülteden gelen duyurular ve sınav kuralları ışığında e-sınav ekranı erişime açıldı. Online ATA AÖF vize girişi için aşağıdaki linke tıklayarak ATA AÖF sınav giriş ekranı üzerinden sınava katılabilirsiniz!