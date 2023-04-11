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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:26

ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

2023 ATA AÖF sınav giriş ekranı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi ATA AÖF sınavları için kolları sıvadı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ülke genelinde üniversitelerde sınavların online yapılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek bahar dönemi ara sınavları için ATA AÖF e-sınav ekranı erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak online ATA AÖF vize sınav girişi ekranına ulaşabilir, ATA AÖF sınav ekranı üzerinden online sınava katılım sağlayabilirsiniz.

ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

ATA AÖF sınav giriş ekranı 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları için erişime açıldı. Sınavlara online olarak katılım sağlayacak binlerce aday 2023 ATA AÖF vize sınav girişi için araştırma yaparken, fakülteden gelen duyurular ve sınav kuralları ışığında e-sınav ekranı erişime açıldı. Online ATA AÖF vize girişi için aşağıdaki linke tıklayarak ATA AÖF sınav giriş ekranı üzerinden sınava katılabilirsiniz!

ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

2023 ATA AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (vize) Sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) - (cezaevleri hariç) düzenlenecek.

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ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

ATA AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online Ara (Vize) sınav sistemine 11 Nisan 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

Adaylar, sınavlara T.C. Kimlik Numaraları ve Şifreleri ile katılım sağlayabilirler.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

Online Ara (Vize) sınavları 11 - 18 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Anılan tarih aralığında hangi gün hangi derslerden sınava gireceğinizi gösteren ayrıntılı sınav programına buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav programında Fakültemiz programları alfabetik sırayla verilmiş olup kayıtlı olduğunuz programı 25 sayfa içerisinden bularak sınav günlerinize bakabilirsiniz. 11 Nisan Salı günü itibarıyla LMS'de de hangi gün hangi dersin sınavına gireceğiniz yayınlanacaktır.

ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

Sınav sistemimize 11 Nisan 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

Sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

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