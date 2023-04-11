ATA AÖF sınav giriş ekranı 2023: Atatürk Üniversitesi e-sınav ekranı ile online ATA AÖF vize sınav girişi için tıkla!

2023 ATA AÖF sınav giriş ekranı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi ATA AÖF sınavları için kolları sıvadı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ülke genelinde üniversitelerde sınavların online yapılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek bahar dönemi ara sınavları için ATA AÖF e-sınav ekranı erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak online ATA AÖF vize sınav girişi ekranına ulaşabilir, ATA AÖF sınav ekranı üzerinden online sınava katılım sağlayabilirsiniz.