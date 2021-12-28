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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:03

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açıktan üniversitede eğitim gören öğrenciler ATA AÖF sonuçları sorgulaması yapıyor. 25-26 Aralık tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan adaylar gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Yüz yüze gerçekleşen açık üniversite sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz gün yayınlandı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sınav sorularına ve cevap kitapçığı erişimine kavuşan öğrenciler ATA AÖF sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Son olarak söz konusu sınavın soruları ve cevap anahtarı da erişime açılmış gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Geçtiğimiz sene ise final sınav sonuçları 1 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını http://obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenebilecekler. Sonuç açıklaması sonrasında kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar sorgulama işlemlerini yapacaklar. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları için ATA AÖF'ün duyurular sayfası takip edilebilir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünlemeleri 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı
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