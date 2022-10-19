Haberler Yaşam ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:37

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ATA AÖF sınav tarihleri gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk sınavı için hazırlıklarına başladı. Bu noktada ''ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022-2023 ATA AÖF sınav tarihleri, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvim ile belli oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavı tarihleri takvimi.