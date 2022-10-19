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Haberler Yaşam ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:37

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ATA AÖF sınav tarihleri gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk sınavı için hazırlıklarına başladı. Bu noktada ''ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022-2023 ATA AÖF sınav tarihleri, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvim ile belli oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavı tarihleri takvimi.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Kasım ayına sayılı günler kala 2022-2023 ATA AÖF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin merakla araştırdığı ''ATA AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu yanıt buldu. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için takvim yayınladı. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ | 2022-2023 ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

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ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerine ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulayacak.

Atatürk Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda bütünleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 19 Kasım - 20 Kasım 2022

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023

Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023

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