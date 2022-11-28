ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplam üç oturumda tamamlanan sınavların ardından ATA AÖF sınav soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Akabinde tüm gözler ATA AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.