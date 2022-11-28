ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF vize sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak düzenlendi. Üç oturum halinde yapılan sınav sonrası ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı. ATA AÖF sınav sonuçları belavFrı ve cevapları yayınlandı. i merak edilini aldı. ğu biliniyor.

k sorularına yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geirlenen tarihte öğrenci otomasyon ekranından ilan edilecek. Bu noktada üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, ''ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları sorgulama ekranı...