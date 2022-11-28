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Haberler Yaşam ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:50

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplam üç oturumda tamamlanan sınavların ardından ATA AÖF sınav soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Akabinde tüm gözler ATA AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF vize sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak düzenlendi. Üç oturum halinde yapılan sınav sonrası ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı. ATA AÖF sınav sonuçları belavFrı ve cevapları yayınlandı. i merak edilini aldı. ğu biliniyor.

k sorularına yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geirlenen tarihte öğrenci otomasyon ekranından ilan edilecek. Bu noktada üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, ''ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi göz önünde bulundurulduğunda ATA AÖF vize sınav sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz yarıyılı ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz'' ifadelerine yer verildi.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi akademik takvimine göre; ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerine ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulayacak.

Atatürk Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda bütünleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023

Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023

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