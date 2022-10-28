Atatürk fotoğrafları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel derlendi! En güzel Türk Bayrağı resimleri ve Mustafa Kemal Atatürk görselleri ve sözleri paylaş!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99 yaşında! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için düzenlenecek bayram etkinlikleri kapsamında etraf Türk bayrağı ile donanırken milyonlar Atatürk fotoğrafları paylaşmaya başladı. Sosyal medya paylaşımları arasında yer alan Türk bayrağı resmi ve Mustafa Kemal Atatürk görselleri günün anlam ve önemini anlatmak için en uygun seçenekler arasında. Ulu Önder Atatürk'ün sözleri de araştırma konularından biri. İşte, bilinmeyen en güzel Atatürk fotoğrafları, 29 Ekim resimleri, kutlama mesajları ve Türk bayrağı görselleri…