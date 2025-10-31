Haberler
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın hizmete giriyor: İşte dikkat çeken özellikleri!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 11:55
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı açılış sonrası 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.