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Haberler Yaşam Atatürk'ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada
Giriş Tarihi: 09.11.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.11.2018 15:01

Atatürk'ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada

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RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI

Atatürk’ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada

10 Kasım mesajları, yarın sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan bir tanesi olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. Yıl dönümü tüm yurtta saygı ve rahmet ile anılacak. Okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenerek bugünün önemi vurgulanacak. Kısa, uzun ve resimli 10 Kasım mesajları ile siz de bugünün önemini ve anlamını sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de.

Atatürk’ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

Gidiyor Ata'm, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, ağlıyorken bizler yediden yetmişe, söz veriyoruz Ata'm izinden gitmeye. Şimdi sensizliğe üzülmenin zamanı, şimdi fikirlerini daha iyi anlamalı, kurduğun cumhuriyetin değerini bilip, her zaman en yükseğe, ileriye taşımalı.

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Atatürk’ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Atatürk’ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

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Atatürk’ün Anma 10 Kasım mesajları ve sözleri! Resimli 10 Kasım ile ilgili mesajları burada

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

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