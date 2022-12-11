Haberler Yaşam Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 14:56

Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz hafta çıkan 'Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç' sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmişti. Atatürk'ün boyunun 1.68 olduğu pek çok kaynakta iddia edilmişti. Öte yandan, Mustafa Kemal Atatürk için yapılan bal mumu heykeli 1.68 olarak yapılmıştır. Yine Atatürk'ün kilosu ve ayakkabı numarası da Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sitede yayınlanmıştı. Peki, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? İşte MSB'de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabısı…