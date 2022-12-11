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Haberler Yaşam Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 14:56

Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz hafta çıkan 'Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç' sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmişti. Atatürk'ün boyunun 1.68 olduğu pek çok kaynakta iddia edilmişti. Öte yandan, Mustafa Kemal Atatürk için yapılan bal mumu heykeli 1.68 olarak yapılmıştır. Yine Atatürk'ün kilosu ve ayakkabı numarası da Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sitede yayınlanmıştı. Peki, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? İşte MSB'de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabısı…

Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…

Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve Atatürk'ün ayakkabı numarası Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorunun ardından merak konusu oldu. Farklı kaynaklarda pek çok farklı bilgi yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı sitesinde Atatürk'ün boyuna, kilosuna ve ayakkabı numarasına ilişkin bilgi bulunuyor. Peki, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB'de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabısı…

Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BOYU VE KİLOSU KAÇ? İŞTE ATATÜRK'ÜN AYAKKABI NUMARASI…

Kim Milyoner Olmak İster'da yayımlanan soruda, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası soruldu. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında yer alan bilgiye göre, Atatürk'ün boyu 1.74. Peki, Atatürk'ün kilosu kaçtı ve ayakkabı numarası kaç?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorunun yanıtı…

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Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaç? MSB’de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası…

SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

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