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Giriş Tarihi: 19.07.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 14:25

ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?

Global çapta büyük bir krize yol açan yazılım sıkıntısı banka ATM'lerini de etkiledi. Para çekmek ya da farklı işlemler yapmak isteyen vatandaşlar ATM ekranlarında hata aldı. ATM'ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum, banka ATM'leri çöktü mü gibi sorular yanıt ararken bankalardan yapılan açıklamalar takip ediliyor.

ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?

Dünya çapında pek çok şirketi, bankaları ve hastaneleri etkileyen yazılım problemi banka ATM'lerini de vurdu. Para çekmek isteyen vatandaşlar ekranlarda çeşitli problemlerle karşılaşınca ATM'ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Peki, Banka ATM'leri çöktü mü?

ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?

ATM'LER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Amerika merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza dünyadaki havalimanlarını, bankaları, hastaneleri, TV kanallarını ve çok sayıda şirketi etkiledi. Bundan kaynaklı dünya genelinde kurumların internet sistemlerinde kesintiler yaşanıyor.

Bankaları da etkileyen bu problem sebebiyle ATM'lerde de problem yaşanıyor.

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ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?

ATM'LER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft 365 konuyla ilgili, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor." açıklamasında bulundu.

ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?

DÜNYAYI ETKİLEYEN YAZILIM SIKINTISI

Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler, TV kanalları ve Londra Borsasını işleten LSE Grubu gibi şirketlerden teknik sorunlar yaşandığına dair bilgiler gelirken, Microsoft Corp. çevrimiçi hizmetlerinde bir kesinti yaşandığını bildirdi.

İlk aksaklıklar perşembe günü geç saatlerde ABD'de ortaya çıktı ve sorumlu olarak Azure ve 365 dahil Microsoft hizmetlerinde yaşanan aksamalar gösterildi. Frontier Grup Holding, uçuşları iki saatten fazla süreyle durdurdu ve sorunlardan Microsoft'un çevrimiçi hizmetlerinde yaşanan aksamaların sorumlu olduğunu açıkladı.

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