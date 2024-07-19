ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?

DÜNYAYI ETKİLEYEN YAZILIM SIKINTISI

Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler, TV kanalları ve Londra Borsasını işleten LSE Grubu gibi şirketlerden teknik sorunlar yaşandığına dair bilgiler gelirken, Microsoft Corp. çevrimiçi hizmetlerinde bir kesinti yaşandığını bildirdi.

İlk aksaklıklar perşembe günü geç saatlerde ABD'de ortaya çıktı ve sorumlu olarak Azure ve 365 dahil Microsoft hizmetlerinde yaşanan aksamalar gösterildi. Frontier Grup Holding, uçuşları iki saatten fazla süreyle durdurdu ve sorunlardan Microsoft'un çevrimiçi hizmetlerinde yaşanan aksamaların sorumlu olduğunu açıkladı.