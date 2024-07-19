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ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
14:25
ATM’ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum? Banka ATM’leri çöktü mü?
Global çapta büyük bir krize yol açan yazılım sıkıntısı banka ATM'lerini de etkiledi. Para çekmek ya da farklı işlemler yapmak isteyen vatandaşlar ATM ekranlarında hata aldı. ATM'ler neden çalışmıyor, neden para çekemiyorum, banka ATM'leri çöktü mü gibi sorular yanıt ararken bankalardan yapılan açıklamalar takip ediliyor.