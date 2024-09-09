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Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:01

ATV CANLI İZLE EKRANI | 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın ekranı tıkla-izle

ATV canlı izle ekranı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünü izlemek isteyenler tarafından takip ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümü için sevenleri ekran başındaki yerlerini aldı. 9 Eylül yayın akışına göre programı izlemek isteyenler için ATV canlı izle ekranıyla 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV CANLI İZLE EKRANI | 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın ekranı tıkla-izle

Gizemli davaların, kayıp vakaların, çözülememiş dosyaların aydınlatıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her sabah saat 10'da ATV ekranlarında yayında. Programı takip etmek isteyenler canlı izle araştırması yapmaya başladı. İşte, 9 Eylül ATV canlı izle ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV CANLI İZLE EKRANI | 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın ekranı tıkla-izle

ATV CANLI İZLE EKRANI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonunda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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ATV YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL

Safir
01:55
Safir
Tatar Ramazan
04:45
Tatar Ramazan
Benim İçin Üzülme
06:40
Benim İçin Üzülme
Kahvaltı Haberleri
08:00
Kahvaltı Haberleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert
10:00
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Şu Anda Yayında
atv Gün Ortası
13:00
atv Gün Ortası
Sen Anlat Karadeniz
14:00
Sen Anlat Karadeniz
Esra Erol'da
16:00
Esra Erol'da
atv Ana Haber Bülteni
19:00
atv Ana Haber Bülteni
Malefiz 2 : Kötülüğün Gücü
20:00
Malefiz 2 : Kötülüğün Gücü
Bir Gece Masalı
22:30
Bir Gece Masalı

ATV CANLI İZLE EKRANI | 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın ekranı tıkla-izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ:

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV CANLI İZLE EKRANI | 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın ekranı tıkla-izle
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