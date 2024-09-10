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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:27

ATV CANLI İZLE YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ | 10 Eylül Pazartesi Müge Anlı ATV canlı yayın izle linki

ATV canlı izle ekranı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Hafta içi her gün başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programın sevenleri yeni bölümde neler olacağını takip etmek için ekran başındaki yerlerini aldı. Kanalın yayın akışıyla birlikte ATV canlı izle ekranıyla 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV CANLI İZLE YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ | 10 Eylül Pazartesi Müge Anlı ATV canlı yayın izle linki

Esrarengiz olayların çözüme kavuşturulduğu, çözülemeyen vakaların çözüldüğü birçok dosyanın aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her sabah saat 10'da ATV ekranlarında yayında. Programı canlı yayında takip etmek isteyenler araştırmalarına başladı. İşte, 10 Eylül ATV canlı izle ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV CANLI İZLE YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ | 10 Eylül Pazartesi Müge Anlı ATV canlı yayın izle linki

ATV CANLI İZLE EKRANI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonunda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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ATV CANLI İZLE YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ | 10 Eylül Pazartesi Müge Anlı ATV canlı yayın izle linki

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bir Gece Masalı
02:00 Safir
04:40 Tatar Ramazan

ATV CANLI İZLE YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ | 10 Eylül Pazartesi Müge Anlı ATV canlı yayın izle linki

ATV FREKANS BİLGİLERİ:
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV CANLI İZLE YAYIN LİNKİ KESİNTİSİZ | 10 Eylül Pazartesi Müge Anlı ATV canlı yayın izle linki
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