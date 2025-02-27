ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv’de mi, saat kaçta?

Bugün 27 Şubat 2025 tarihinde ATV ekranlarında izleyiciler, heyecan dolu bir yayın akışıyla karşılaşacak. Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü, akşam izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. Ancak ATV'nin akşam yayını sadece diziyle sınırlı değil. ZTK maçı da bu akşam ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Maçın başlama saati ve yayın detayları hakkında merak edilen her şey, ATV'nin yayın akışında yer alıyor!