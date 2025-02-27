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Haberler Yaşam ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv'de mi, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 08:34

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv'de mi, saat kaçta?

ATV yayın akışı 27 Şubat 2025 günü, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Her gün izleyenleri ekrana kilitleyen kanalda akşam saatlerinde futbolseverleri sevindirecek bir yayına yer verilecek. ZTK maçı bu akşam ATV ekranlarında olurken, gözler günün dizisi Başka Bir Gün'e çevrildi. Peki, Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv'de mi, saat kaçta? İşte, 27 Şubat ATV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv’de mi, saat kaçta?

Bugün 27 Şubat 2025 tarihinde ATV ekranlarında izleyiciler, heyecan dolu bir yayın akışıyla karşılaşacak. Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü, akşam izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. Ancak ATV'nin akşam yayını sadece diziyle sınırlı değil. ZTK maçı da bu akşam ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Maçın başlama saati ve yayın detayları hakkında merak edilen her şey, ATV'nin yayın akışında yer alıyor!

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv’de mi, saat kaçta?

ZTK MAÇI ATV'DE Mİ, SAAT KAÇTA?

Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray Konyaspor karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak.

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ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv’de mi, saat kaçta?

BAŞKA BİR GÜN BUGÜN VAR MI?

27 Şubat 2025 yayın akışına göre Başka Bir Gün 5. bölümüyle saat 21.00'da ATV ekranlarında olacak.

İşte, ATV güncel yayın akışı;

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv’de mi, saat kaçta?

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Başka Bir Gün (4.Bölüm)

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 Galatasaray - Tümosan Konyaspor

21: 00 Başka Bir Gün (5.Bölüm)

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01: 20 Zembilli (8.Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2025 | Başka Bir Gün bugün var mı? ZTK maçı atv’de mi, saat kaçta?
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