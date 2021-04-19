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Haberler Yaşam Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 13:10

ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

, e-tron GT'yi tanıttıktan sonra ortalıktan yok olmuştu. otomotiv devinden ne açıklama ne de bir duyuru gelmedi. Ünlü marka derin bir sessizlik içine girmişti. Fakat Audi geçtiğimiz günlerde iki yeni elektrikli canavarını tanıtarak bu sessizliğini bozdu. Ancak Audi bu kadarla sınırlı kalmadı. Şimdi de Audi A6 e-tron Concept ortaya çıktı. Tasarımı ile ilgiyi üstünde tutan Audi A6 e-tron Concept teknoloji rüzgarını arkasına almış durumda. Lafı daha fazla uzatmadan aracın detaylarına birlikte bakalım.

Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

'nin e-tron GT tanıtımından sonra ilginç dedikodular ortaya çıkmıştı. Sanayi kaynakları tarafından ileri sürülen iddialarda, Audi'nin nisan ve mayıs ayları içinde birden fazla tanıtım yapacağı söylenmişti. 2022 Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtımı bu iddiaları doğruladı. Bu iki canavardan sonra Audi A6 e-tron Concept'in örtüsü kaldırıldı.

Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

Şimdilik "A6 e-tron Concept" olarak isimlendirilen araç, isminde A6 ibaresini barındırıyor olsa da şirketin ikonikleşmiş A6'sından hayli uzak. Öte yandan tanıtımı yapılan konsept araç, şirketin yeni sayılabilecek e-tron GT isimli elektrik motorlu sedanından da oldukça farklı bir yapıya sahip.

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Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

'nin yeni konsept otomobili, neredeyse 5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1,5 metre de yüksekliğe sahip. Bu değerler, aracın sedan ile hatchback arasında sıkışıp kaldığını, hatta A6 e-tron Concept'in hatchback'e daha yakın olduğu anlamına geliyor. Sürtünme katsayısının 0,22 olduğunu söyleyen Audi yetkilileri, böylelikle aracın verimliliğini de etkileyici seviyeye getirmiş durumda. Aracın genel tasarımı içinse pek de bir şey söylemeye gerek yok. Otomobil tutkunlarını her zaman kendine hayran bırakmayı başaran Audi mühendisleri, A6 e-tron Concept'te de üzerlerine düşeni yapmayı başarmış durumdalar.

Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

Oldukça uzun bir kaputa sahip olan konsept aracın kapalı tasarlanmış ızgarası bulunuyor. İnce ön ve arka farlara sahip olan A6 e-tron Concept'in yeni nesil kamera yan aynaları da araca ayrı bir hava katıyor. Bu arada, aracın ön farlarının görüntü yansıtma teknolojisine sahip olan matris LED farlardan oluştuğunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu aracı bir duvarın karşısına çekip, aracın içinden film bile izleyebilirsiniz.

Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

Porsche tarafından da kullanılan "PPE" platformu üzerine inşa edilen A6 e-tron Concept'in 22 inç büyüklüğünde tekerlekleri bulunuyor. Konsept araçta kullanılan ve "heliosilver" olarak isimlendirilen gümüş renk tonu ise sahip olduğu olağanüstü yansıtıcılık özelliği sayesinde aracın iç sıcaklığının kontrol altında kalmasını ve klimanın daha rahat soğutma yapmasını sağlıyor.

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