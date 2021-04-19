Audi ezberleri bozdu! Audi A6 e-tron Concept tanıtıldı! Bakın ne gibi özellikleri var...

Audi'nin yeni konsept otomobili, neredeyse 5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1,5 metre de yüksekliğe sahip. Bu değerler, aracın sedan ile hatchback arasında sıkışıp kaldığını, hatta A6 e-tron Concept'in hatchback'e daha yakın olduğu anlamına geliyor. Sürtünme katsayısının 0,22 olduğunu söyleyen Audi yetkilileri, böylelikle aracın verimliliğini de etkileyici seviyeye getirmiş durumda. Aracın genel tasarımı içinse pek de bir şey söylemeye gerek yok. Otomobil tutkunlarını her zaman kendine hayran bırakmayı başaran Audi mühendisleri, A6 e-tron Concept'te de üzerlerine düşeni yapmayı başarmış durumdalar.