Haberler Yaşam AUZEF 2026 FİNAL SINAVI TAKVİMİ | AUZEF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:11

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde Haziran ayında yapılacak final sınavı süreci yer alıyor. Adaylar "AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularını arama motorlarında araştırılıyor. Böylece İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanan duyurular ön plana çıktı.

İstanbul Üniversitesi'nin açıklamaları doğrultusunda 2026 AUZEF final sınav tarihi ve sınav giriş belgesi detayları netleşti. Nisan ayında tamamlanan vize sınavlarının ardından Haziran ayında yapılacak final sınavı ile AUZEF, öğrencilerin gelecek planlamalarını doğrudan etkileyen kritik bir süreç olarak öne çıkıyor.

2026 AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi sınav takvimi netleşti. Açıklanan akademik takvime göre AUZEF final sınavları 06 - 07 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş belgelerine erişmek isteyen adaylar AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile;

  • auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yapabilir.
  • Ayrıca, AUZEF mobil uygulaması üzerinden de sınav bilgilerine ulaşabilir.
2026 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF final sınav sürecinin ardından dönemin son sınavı olan bütünleme (telafi) sınavının, 04 - 05 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

