AUZEF KAYIT YENİLEME nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı ve akademik takvimi

AUZEF kayıt yenileme ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2022-2023 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2023 tarihinde başladı ve mart ayına kadar devam edecek. Ders ekle-sil tarihleri ise 27 Şubat-5 Mart olarak belirlendi. Açıköğretim öğrencileri AUZEF kayıt yenileme tarihleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. İÜ AKSİS sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler doğrultusunda kayıt, ders seçme, ekle bırak süreçleri tamamlanıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son gün ne zaman? İşte, 2023 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve akademik takvim…