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Haberler Yaşam AUZEF KAYIT YENİLEME nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı ve akademik takvimi
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:04

AUZEF KAYIT YENİLEME nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı ve akademik takvimi

AUZEF kayıt yenileme ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2022-2023 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2023 tarihinde başladı ve mart ayına kadar devam edecek. Ders ekle-sil tarihleri ise 27 Şubat-5 Mart olarak belirlendi. Açıköğretim öğrencileri AUZEF kayıt yenileme tarihleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. İÜ AKSİS sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler doğrultusunda kayıt, ders seçme, ekle bırak süreçleri tamamlanıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son gün ne zaman? İşte, 2023 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve akademik takvim…

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI AKSİS 2023: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, harç ücreti ne kadar?

2023 AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvime göre, bahar yarıyılı AUZEF kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat-5 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerden kayıt yenileme ücreti alınmayacak. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, İÜ AKSİS sistemi üzerinden AUZEF kayıt yenileme ücreti yatırma adımını tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ders seçimi hangi tarihte? İşte, 2023 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI AKSİS 2023: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, harç ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ GÜNCELLENDİ!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri güncellenmiştir. Buna göre kayıt yenilemeler, 22 Şubat 2023 - 05 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.''

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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI AKSİS 2023: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, harç ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat Çarşamba günü başladı ve 5 Mart 2023 saat 16.00'ya kadar tamamlanacak.

Kayıt Yenileme Tarihleri: 22.02.2023-05.03.2023

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 27.02.2023-05.03.2023

Üstten Ders Alma Tarihleri: 06.03.2023 - 10.03.2023

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI AKSİS 2023: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, harç ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin ders alma işlemleri fakülte tarafından gerçekleşecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI AKSİS 2023: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, harç ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 600 ile 850 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 2022-2023 yılında güncellenen ücretler şöyle:

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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