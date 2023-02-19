AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri güncellendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle üniversitelerde eğitime ara verilmiş daha sonra ise uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştu. Asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken üniversitelerde eğitimin ne zaman normale döneceği merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır? İşte, 2023 AUZEF bahar yarıyılı kayırt yenileme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.