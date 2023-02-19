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Giriş Tarihi: 19.02.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 17:25

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri güncellendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle üniversitelerde eğitime ara verilmiş daha sonra ise uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştu. Asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken üniversitelerde eğitimin ne zaman normale döneceği merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır? İşte, 2023 AUZEF bahar yarıyılı kayırt yenileme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. YÖK son açıklamasında ise üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alındığını duyurdu. Bu noktada gözler AUZEF bahar yarıyılı kayıt işlemlerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023 bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri için beklenen açıklamayı yaptı. Bilindiği üzere AUZEF kayıt yenileme işlemi AKSİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2023 AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte, detaylar.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ GÜNCELLENDİ!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri güncellenmiştir. Buna göre kayıt yenilemeler, 22 Şubat 2023 - 05 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.''

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AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 22 Şubat – 5 Mart 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekiyor.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 600 ile 850 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 2022-2023 yılında güncellenen ücretler şöyle:

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?
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