AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. YÖK son açıklamasında ise üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alındığını duyurdu. Bu noktada gözler AUZEF bahar yarıyılı kayıt işlemlerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023 bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri için beklenen açıklamayı yaptı. Bilindiği üzere AUZEF kayıt yenileme işlemi AKSİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2023 AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte, detaylar.