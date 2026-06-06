AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Binlerce öğrencinin katıldığı sınavlar öncesinde en çok merak edilen konu ise "AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor" sorusu oldu. AUZEF sınav giriş belgeleri, adayların sınava gireceği okul, bina, salon ve oturum bilgilerini içeriyor ve sınavdan önce mutlaka sistem üzerinden alınması gerekiyor. İşte sınav giriş belgesi alma ekranı ile oturum saatleri.