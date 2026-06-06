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Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:33

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 bahar dönemi final sınavları 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AUZEF final sınavları 2026 için öğrenciler giriş belgesi ve oturum saatlerini araştırıyor. Sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda yapılacak olan sınavlar için giriş belgeleri AKSİS üzerinden erişime açıldı. AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav saatleri.

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AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Binlerce öğrencinin katıldığı sınavlar öncesinde en çok merak edilen konu ise "AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor" sorusu oldu. AUZEF sınav giriş belgeleri, adayların sınava gireceği okul, bina, salon ve oturum bilgilerini içeriyor ve sınavdan önce mutlaka sistem üzerinden alınması gerekiyor. İşte sınav giriş belgesi alma ekranı ile oturum saatleri.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgelerine erişmek isteyen adaylar AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile;

  • auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yapabilir.
  • Ayrıca, AUZEF mobil uygulaması üzerinden de sınav bilgilerine ulaşabilir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar cumartesi ve pazar günleri (bugün ve yarın) sabah ve öğle oturumları şeklinde toplam 3 oturum halinde uygulanacak.

AUZEF sınavlarında çoktan seçmeli dersler için genellikle 20 soru yöneltiliyor ve adaylara her ders için 30 dakika süre veriliyor.

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AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AUZEF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için temel oturum saatleri aşağıdaki gibidir:

  • Sabah Oturumu: 09:30
  • Öğleden Sonra Oturumu: 14:00
AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

2026 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF final sınav sürecinin ardından dönemin son sınavı olan bütünleme (telafi) sınavının, 04 - 05 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

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