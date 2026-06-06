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AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:33
AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2026 AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 bahar dönemi final sınavları 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AUZEF final sınavları 2026 için öğrenciler giriş belgesi ve oturum saatlerini araştırıyor. Sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda yapılacak olan sınavlar için giriş belgeleri AKSİS üzerinden erişime açıldı. AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav saatleri.