Haberler Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!

Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:14

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek için AUZEF Aksis sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini öğrenebilecek. Gündemde "AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" sorusu var. İstanbul Üniversitesi 2022 Akademik Takvimi ile belirlenen sınav tarihleri için detaylar belirlendi. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, AUZEF sınavları ne zaman? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri…