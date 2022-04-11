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Haberler Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:14

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek için AUZEF Aksis sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini öğrenebilecek. Gündemde "AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" sorusu var. İstanbul Üniversitesi 2022 Akademik Takvimi ile belirlenen sınav tarihleri için detaylar belirlendi. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, AUZEF sınavları ne zaman? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri…

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları için sınav giriş yerleri bekleniyor. AUZEF Aksis üzerinden öğrenilen sınav giriş belgeleri ile vize sınav salonlarına giriş yapılacak. Öğrencilerin gündeminde "AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" sorusu var. AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 – 17 Nisan tarihlerinde yapılacak. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi AKSİS sistemi üzerinden yayınlanacak AUZEF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizde olacak.

Sınav giriş belgeleri TC kimlik numarası ve şifre ile http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alınacak.

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AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavları

16 Nisan 2022: 09.30 / 14.00

17 Nisan 2022: 09.30 / 15.00

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!

Bahar Dönemi Final Sınavları

4 – 5 Haziran 2022

Telafi Sınavları

2-3 Temmuz 2022

Üç Ders Sınavı

24 Temmuz 2022

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AKSİS ile 2022 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama!
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