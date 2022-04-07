AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı

AUZEF sınav giriş belgesi binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Nisan ayında yapılacak olan söz konusu sınavlar için giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı, adaylar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; "AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte 2022 AUZEF giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı