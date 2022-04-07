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Haberler Yaşam AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 20:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 20:16

AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları geri sayım sürüyor. İki oturumda tamamlanacak olan İÜ AUZEF 2.dönem vize sınav giriş yerleri sorgulaması yapılıyor. Bu kapsamda; AUZEF sınav yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek isteyenler gözlerini kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Üniversitenin takvimine göre; sınavlar Nisan ayının ortasında düzenlenecek. Peki AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı

AUZEF sınav giriş belgesi binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Nisan ayında yapılacak olan söz konusu sınavlar için giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı, adaylar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; "AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte 2022 AUZEF giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı

AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

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AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI?

Öğrenciler, AUZEF sınavlarına yüz yüze ya da online olarak katlım gösterecekler. Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ YERLERİ

AUZEF sınav yerlerinin sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2022'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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