İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları geri sayım sürüyor. İki oturumda tamamlanacak olan İÜ AUZEF 2.dönem vize sınav giriş yerleri sorgulaması yapılıyor. Bu kapsamda; AUZEF sınav yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek isteyenler gözlerini kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Üniversitenin takvimine göre; sınavlar Nisan ayının ortasında düzenlenecek. Peki AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/ yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…