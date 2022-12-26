AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları 2023 için öğrenciler araştırmalara başladı. 24 – 25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan final sınavlarından sonra sonuçlar için gözler AUZEF duyuruya çevrildi. İstanbul Üniversitesi telafi sınavları 4 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacakken adaylar, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adaylar, harf notlarına erişebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı AKSİS