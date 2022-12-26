AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan final sınavları ile birlikte birçok öğrencinin güz dönemi sona erecek. Açık öğretim final telafi sınavları Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı AKSİS