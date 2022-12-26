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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:50

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları 2023 için öğrenciler araştırmalara başladı. 24 – 25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan final sınavlarından sonra sonuçlar için gözler AUZEF duyuruya çevrildi. İstanbul Üniversitesi telafi sınavları 4 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacakken adaylar, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adaylar, harf notlarına erişebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı AKSİS

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan final sınavları ile birlikte birçok öğrencinin güz dönemi sona erecek. Açık öğretim final telafi sınavları Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı AKSİS

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler, 24-25 Aralık tarihlerinde final sınavlarına girdi. Sınav sonuçları 10 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF YARIYIL SONU TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Auzef telafi sınavları 4 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak AUZEF sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak vize sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

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