AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken AUZEF sınavları gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav tarihleri, adaylar tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranırken AUZEF sınav tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan akademik takvim ile belli oldu. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri takvimi…