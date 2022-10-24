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Haberler Yaşam AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 13:18

AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken AUZEF sınavları gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav tarihleri, adaylar tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranırken AUZEF sınav tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan akademik takvim ile belli oldu. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri takvimi

AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF sınav tarihleri, Kasım ayına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AUZEF vize ve final sınavlarının yapılacağı tarih hakkında araştırmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav takvimi adaylar ile paylaşıldı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan akademik takvime göre; AUZEF sınavları, Kasım ayında yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AUZEF sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri takvimi ve sınav giriş belgedi sorgulama ekranı…

AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te sürdüren öğrencilere güz döneminde vize sınavı olarak da bilinen ara dönem ve yarıyıl sonu sınavları yapılacak. İşte detaylı sınav takvimi;

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AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF AKADEMİK TAKVİM

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri ise henüz açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

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