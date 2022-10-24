AUZEF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF sınav tarihleri, Kasım ayına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AUZEF vize ve final sınavlarının yapılacağı tarih hakkında araştırmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav takvimi adaylar ile paylaşıldı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan akademik takvime göre; AUZEF sınavları, Kasım ayında yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AUZEF sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri takvimi ve sınav giriş belgedi sorgulama ekranı…