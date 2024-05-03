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Haberler Yaşam AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:20

AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak belli oldu. 2024 Bahar dönemi ara sınavları için hazırlıklarını yapan öğrenciler akademik takvimi ve sınav giriş belgesi alma ekranını kontrol ediyor. İstanbul Üniversitesine ait Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınav tarihleri gündemde. Konuyla ilgili auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi takip ediliyor. Peki; AUZEF vize sınavları kaç oturum, bu hafta sonu mu?

AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF vize sınav tarihleri için geri sayım başlarken öğrencilerin sınav giriş yerleri için öğrenci bilgi sistemini kontrol ediyor. Her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere 30 dakika süre verilecek. Bu noktada AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri gündemde. Peki; 2023-2024 Bahar dönemi AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takvimine göre AUZEF vize sınav tarihleri 4-5 Mayıs olarak belirlendi.

Sabah ve öğle oturumları bulunan sınavlar iki gün sürecek.

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AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 1 4 - 5 Mayıs 2024

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024

AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

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