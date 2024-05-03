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AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:20
AUZEF vize sınavları ne zaman 2024? İÜ AUZEF sınav takvimi ile ara sınav giriş belgesi sorgulama
AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak belli oldu. 2024 Bahar dönemi ara sınavları için hazırlıklarını yapan öğrenciler akademik takvimi ve sınav giriş belgesi alma ekranını kontrol ediyor. İstanbul Üniversitesine ait Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınav tarihleri gündemde. Konuyla ilgili auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi takip ediliyor. Peki; AUZEF vize sınavları kaç oturum, bu hafta sonu mu?