Haberler
Yaşam
Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
20:07
Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?
Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın efsane filmleri arasında yer alan Avanak Abdi oyuncuları ve konusu ile araştırılmaya başladı. Yıllardır ilgiyle takip edilen yapımın yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Afiş asma işiyle uğraşan bir adamın hikayesine odaklanan film bu akşam yayında. Peki; Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi?