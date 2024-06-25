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Haberler Yaşam Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 20:07

Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?

Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın efsane filmleri arasında yer alan Avanak Abdi oyuncuları ve konusu ile araştırılmaya başladı. Yıllardır ilgiyle takip edilen yapımın yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Afiş asma işiyle uğraşan bir adamın hikayesine odaklanan film bu akşam yayında. Peki; Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?

Avanak Abdi oyuncuları arasında Yeşilçam'ın birçok usta ismi yer alıyor. 1978 yapımı komedi filmi Suavi Sualp'in kaleminden çıkma. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yapımı izlemek isteyenler ekran başında. Peki; Avanak Abdi filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür.

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Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?

Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti
Ayşen Gruda - Nevin Şenses
Ünal Gürel - Barut Osman
Necdet Yakın - Nuri
Ali Şen - Simsar Cafer
Atilla Ergün - Komiser
Yadigar Ejder - Urfalı Apti
Macit Flordun - Menajer Erto
Arap Celal - Barut'un adamı
Sönmez Yıkılmaz - Barut'un adamı

Avanak Abdi oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Avanak Abdi filmi nerede çekildi, ne zaman?

AVANAK ABDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avanak Abdi filminin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında; çoğunlukla Cankurtaran Fatih'te gerçekleşti.

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