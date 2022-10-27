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Haberler Yaşam Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:55

Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için araştırmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilerken, Trabzonspor da kazanması takdirinde gruptan çıkma ihtimali bulunuyor. Gruplarda birinci olan takımın son 16'ya direkt olarak kalacağını hatırlatmakta fayda var. Sporseverler, Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri UEFA resmi sitesinde paylaşılmış durumda. Peki, Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? 2022 - 2023 Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…

Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başarılı performansları sonrası araştırılıyor. Grup liderleri son 32 turunu bay geçerken, Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri son 32'den başlayacak. Peki, Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? İşte Avrupa Ligi kura çekimi hakkında detaylar…

Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 14.00'te çekilecek.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

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Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

HANGİ TAKIMLAR SON 32 KURASINDA YER ALACAK?

Şampiyonlar Ligi gruplarda 3. olan takımlar son 32 turuna kalırken, Avrupa Ligi grup ikincileriyle eşleşecekler.

Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Eşleşmenin sonucunda galip gelen taraf, son 16'ya çıkacak ve orada Avrupa Ligi grup liderleriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

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