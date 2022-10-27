Haberler Yaşam Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:55

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için araştırmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilerken, Trabzonspor da kazanması takdirinde gruptan çıkma ihtimali bulunuyor. Gruplarda birinci olan takımın son 16'ya direkt olarak kalacağını hatırlatmakta fayda var. Sporseverler, Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri UEFA resmi sitesinde paylaşılmış durumda. Peki, Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? 2022 - 2023 Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…