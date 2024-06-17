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Haberler Yaşam Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:32

Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!

EURO 2024 heyecanı 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yaşanıyor. Türkiye'nin de yer aldığı 24 takım final için mücadele ediyor. EURO 2024 1. Grup maç tarihleri belli oldu. İlk maç 14 Haziran'da Almanya İskoçya arasında yaşandı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Avrupa Şampiyonası 17 Haziran bugün hangi maçlar oynanacak? İşte, EURO 2024 maç takvimi...

Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!

EURO 2024 10 farklı şehirde gerçekleşecek. 24 takımın katıldığı takımda 6 grupta 4 takım karşılaşacak. EURO 2024 mücadelesinin finali 14 Temmuz'da oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Peki, Avrupa Şampiyonası 17 Haziran bugün hangi maçlar oynanacak? İşte, EURO 2024 bugünkü maçlar!

Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!

EURO 2024 GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ve E grubunda toplam 3 maç oynanacak.

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Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!

EURO 2024 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

  • 16:00 Romanya-Ukrayna
  • 19:00 Belçika-Slovakya
  • 22:00 Avusturya-Fransa
Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!

18 HAZİRAN EURO 2024 GÜNÜN MAÇLARI

  • 19:00 Türkiye-Gürcistan
  • 22:00 Portekiz-Çekya
Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!
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