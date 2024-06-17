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Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:32
Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!
EURO 2024 heyecanı 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yaşanıyor. Türkiye'nin de yer aldığı 24 takım final için mücadele ediyor. EURO 2024 1. Grup maç tarihleri belli oldu. İlk maç 14 Haziran'da Almanya İskoçya arasında yaşandı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Avrupa Şampiyonası 17 Haziran bugün hangi maçlar oynanacak? İşte, EURO 2024 maç takvimi...