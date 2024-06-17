Bugünkü maçlar 17 Haziran | Avrupa Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2024 maç takvimi!

EURO 2024 10 farklı şehirde gerçekleşecek. 24 takımın katıldığı takımda 6 grupta 4 takım karşılaşacak. EURO 2024 mücadelesinin finali 14 Temmuz'da oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Peki, Avrupa Şampiyonası 17 Haziran bugün hangi maçlar oynanacak? İşte, EURO 2024 bugünkü maçlar!