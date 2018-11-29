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içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

Belki birçoğumuz bilmiyorumuz ama, vüdumuzdaki bazı özellikler bizim karakterimizi ortaya çıkartıyor. Örneğin içi çizgilerimiz doğrudan kişiliğimizi yansıtıyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 19:01
Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

Belki birçoğumuz bilmiyorumuz ama, vüdumuzdaki bazı özellikler bizim karakterimizi ortaya çıkartıyor. Örneğin içi çizgilerimiz doğrudan kişiliğimizi yansıtıyor.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

İnanması güç olsa da içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

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Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

İşte o çizgilerin anlamları..

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinizi yansıtıyor!

Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor.

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