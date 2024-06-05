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Haberler Yaşam Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:34

Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

Doğum gününde staj yaptığı plazadan düşerek hayatını kaybeden stajyer avukat Kübra Nur Avcı'nın sır ölümüne ilişkin 'intihar mı, cinayet mi' sorusu aydınlatıldı. Avcı'nın cebinde bulunan intihar notunun kendi el yazısı olduğu ve internette 3 ay boyunca 'atlayarak intihar etme' araması yapıp videolar izlediği ortaya çıktı. Savcılık genç kadını intihara azmettiren bir şüphelinin tespit edilemediğini kaydederek takipsizlik kararı verdi.

ARZU KAYA
Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

Korkunç olay İstanbul Kartal'da 29 Ekim 2023 akşamı yaşandı. 24 yaşındaki stajyer doğum gününde staj plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

Mahalle sakinleri, "Büyük bir gürültü koptu" diyerek olayı polise bildirdi. Savcılık şüpheli ölümde 'intihar mı, cinayet mi' sorularını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

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Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

"ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR"
Kübra Nur Avcı'nın pantolon cebinde bulunan "Bu bir intihardır, ölümden kimse sorumlu değildir. 11.kat Daire 65" yazılı kâğıt incelemeye alındı.

Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

Ajandasındaki yazılarla karşılaştırıldı ve el yazısının genç avukata ait olduğu kriminal uzmanlık raporuyla belirlendi. Babası ve staj yaptığı avukatlık bürosundaki çalışma arkadaşları ifadelerinde Avcı'nın problemlerini dile getirmeyen, içe kapanık biri olduğu ancak herhangi bir kimse ile de sorununun olmadığını belirtti.

Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

OFİSTEN ÇIKTI, 21 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ
Avukatlık bürosunun kapısında zorlama izinin olmadığı, içeride herhangi bir dağınıklığının bulunmadığını ve telefonunda şüpheli bir görüşmenin olmadığını aktaran savcılık, Avcı'nın 17.22'de tek başına ofisten çıktığının, aynı gün 21 dakika sonra 17.43'te kolunun altında eşyalarla tekrar tek başına geldiği ve saat 20.42'de binanın ön tarafına düştüğünün görüldüğünü kaydetti.

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