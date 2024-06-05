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Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
13:34
Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!
Doğum gününde staj yaptığı plazadan düşerek hayatını kaybeden stajyer avukat Kübra Nur Avcı'nın sır ölümüne ilişkin 'intihar mı, cinayet mi' sorusu aydınlatıldı. Avcı'nın cebinde bulunan intihar notunun kendi el yazısı olduğu ve internette 3 ay boyunca 'atlayarak intihar etme' araması yapıp videolar izlediği ortaya çıktı. Savcılık genç kadını intihara azmettiren bir şüphelinin tespit edilemediğini kaydederek takipsizlik kararı verdi.