Avukat Kübra’nın sır ölümü aydınlandı: 3 ay bu videoları izlemiş!

Ajandasındaki yazılarla karşılaştırıldı ve el yazısının genç avukata ait olduğu kriminal uzmanlık raporuyla belirlendi. Babası ve staj yaptığı avukatlık bürosundaki çalışma arkadaşları ifadelerinde Avcı'nın problemlerini dile getirmeyen, içe kapanık biri olduğu ancak herhangi bir kimse ile de sorununun olmadığını belirtti.