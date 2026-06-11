Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Türkiye maçına geri sayım!

Mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen dev şampiyonada grup aşamaları 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi üçüncü olan ekipler, adlarını Son 32 Turu'na yazdıracak.