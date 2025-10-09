Ay İle İlgili Sözler - Ay Manzarası Hakkında Söylenmiş En Güzel Sözler

"Gece gökyüzüne bakarken ayı görmek, sanki binlerce yıldır var olan bir dostun sessiz tebessümüyle karşılaşmak gibidir. Kalp, bu ışıkla hem hüzünlenir hem de umutlanır."

"Ay, gökyüzünde yalnız dolaşsa da, ışığıyla bütün dünyayı sarar. Tıpkı insanın kalbindeki sessiz sevginin, bazen uzaklarda bile iz bırakması gibi."