Haberler
Yaşam
Ay İle İlgili Sözler - Ay Manzarası Hakkında Söylenmiş En Güzel Sözler
Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:53
Ay İle İlgili Sözler - Ay Manzarası Hakkında Söylenmiş En Güzel Sözler
Ay, gece göğünün en büyüleyici ışığıdır; insan ruhunu hem sakinleştirir hem de hayal gücünü harekete geçirir. Şairler, yazarlar ve düşünürler, ayı kimi zaman aşkın ve özlemin sembolü, kimi zaman ise doğanın büyüsünü ve insanın iç dünyasını yansıtan bir ayna olarak tasvir etmiştir. İşte ay, gece ve ay manzaraları üzerine söylenmiş en anlamlı, kısa, uzun ve düşündürücü sözler…