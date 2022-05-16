Ay tutulması astrolojik etkileri 2022: Kanlı ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, hangi burçları etkileyecek?

Türkiye saatiyle saatler 07.31'i gösterdiğinde gerçekleşen yılın ilk kanlı ay tutulması burçlara etkileri gibi birçok detayla merak konusu haline geldi. Astrolojiyle ilgilenen vatandaşların yakından takip ettiği bu tutulmanın etkisi, astrologlara göre 6 ay boyunca devam edecek. Hal böyleyken "Kanlı ay tutulması etkileri nedir, burçları nasıl etkileyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ilk tutulmasının Türkiye'den görünmediği bilinirken bu doğa olayı görülen yerlerde adeta bir görsel şölen sundu. Peki, Kanlı ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, hangi burçları etkileyecek? İşte tüm detaylar...