Ay tutulması astrolojik etkileri 2022: Kanlı ay tutulması burçlara etkileri nelerdir, hangi burçları etkileyecek?

KOÇ BURCU

Hayatta kurduğunuz bağlara odaklanmanızı sağlayan bu tutulma, öz değeriniz ve mali durumunuzu etkileyen durumları yeniden değerlendirmeniz gerektiği bir zaman dilimi getiriyor. Mali hedefleriniz ile ilgili olarak stresli hissetmenize neden olan şeyleri, zorunlu olarak yapıyorsanız, yapmayı bırakabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde kendiniz için yeni bir sayfa açabilecek faydalı kişi ve sistemlerin yardımıyla geleceğinizin kontrolünü elinize alabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Büyük değişimlerin ortaya çıktığı bu tutulmada, hayatında kimi istediğini ve kiminle yolların ayrılması gerektiğine dair kararlar devreye giriyor. Yeni kurduğunuz planlar, önünüze yenilikçi enerjilerle çıkacak. Kendinize ve beklentilerinize inanç duymanızı gerektiren bir zaman dilimi. Hayatınız kendi enerjiniz ve çabalarınızla inşa ediliyor, bu sayede insanlar sizinle devam etmek istemeleri durumunda bunu ispatlamaları gerekecek.

İKİZLER BURCU

Gerçek potansiyelinize ulaşmanızı engelleyen sınırlayıcı inançlarla yüzleşmenin zamanı geldi. Bu ay tutulması, sizden farkındalığınızı artırmanızı, özellikle verdiğiniz öncelikleri ve değerleri yeniden gözden geçirmenizi istiyor. Sahip olduğunuz gücün farkına varmanızı sağlayak bu süreç, hayatta daha büyük hedeflere yönelmenizi de kolaylaştıracak.

KOVA BURCU

Bu ay tutulması, sizin için adeta bir "şok" etkisi yaratacak iş ve kariyerle ilgili dönüşümler oluşturabilir. Bu tutulmada enerjinizi en çok nereye harcadığınızı yeniden gözden geçirin ve uzun vadeli planlarınıza herhangi bir fayda sağlamıyorsa, değişime adım atın. Her zaman hayalini kurduğunuz bir özel yaşam, ev hayatı için yatırımlar yapabilirsiniz. Aradığınız konfor ve güvenlik içeriden, yani sizden başlayacak.