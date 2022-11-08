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Giriş Tarihi: 08.11.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 07:50

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

Ay tutulması saati, etkileri ve oluşumu ile araştırılmaya başladı. Yılın son önemli gök olayların güneş tutulması geçtiğimiz gün gerçekleşti ve ülkemizden kısmi olarak izlendi. Şimdi gözler heyecanla beklenen ay tutulmasında. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi sorusu yanıt ararken NASA canlı yayın da araştırılmaya başladı. Peki, 2022 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, etkileri neler? İşte, tutulmanın oluşumu hakkında tüm merak edilenler…

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

Ay tutulması için saatler kaldı. Yılın önemli gök olayları arasında görülen kanlı tutulma astronomi ve astroloji ilgililerinin gündemindeki yerini aldı. 2022 Ay tutulması saati Türkiye için sorgulanırken ülkemizden izlenip izlenmeyeceği merak konusu. Etkileri bir süredir gündemde yer almaya devam ederken bu görsel şöleni yakından incelemek isteyenler NASA canlı yayını araştırmalarına başladı. Peki, ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek? İşte tüm merak edilenler…

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.

Acak ay tutulması canlı yayın araştırmaları NASA ekranlarına yönelecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.

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