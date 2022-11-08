Haberler Yaşam Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 08.11.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 07:50

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? Kanlı ay tutulması etkileri neler, nasıl olur, ne kadar sürecek?

Ay tutulması saati, etkileri ve oluşumu ile araştırılmaya başladı. Yılın son önemli gök olayların güneş tutulması geçtiğimiz gün gerçekleşti ve ülkemizden kısmi olarak izlendi. Şimdi gözler heyecanla beklenen ay tutulmasında. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi sorusu yanıt ararken NASA canlı yayın da araştırılmaya başladı. Peki, 2022 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, etkileri neler? İşte, tutulmanın oluşumu hakkında tüm merak edilenler…