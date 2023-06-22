Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 16:37

Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

Geçmişi keşfetmek büyüleyici bir konu. DNA testi için paranız olmasa bile ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Bunca yıldır çoraplarınızın içinde saklanan beş parmak aile mirasınıza, köklerinize dair ipuçları barındırıyor olabilir. Evet, doğru duydunuz! Ayaklarınızın şekli atalarının nereden geldiğini anlamanıza yardımcı olabilir. Nasıl mı?

Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

İnsan vücudunun belirli özelliklerinin kökenimiz hakkında bilgi verebileceğine ve ayak şeklimizin soyumuz hakkında ipuçları barındırdığını biliyor muydunuz? Soy ağacını araştırmak bugünler de geçmişte olduğundan çok daha kolay. Geçmişte insanların soy ağaçlarının izini sürmek için kullandıkları birkaç yönetmeden biri de ayak şekliydi. Aslında, bugün de bazı insanlar hala bu yönteme inanıyor.

Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

Ayak şekli yönteminin doğruluğu sorgulanabilir olsa da kişinin soyunu belirlemek için kullanıldığı bu yol büyüleyici ve enteresan. Tüm şecere kaynaklarını tükettiyseniz ve atalarınızın izini sürme konusunda bazı ekstra fikirler istiyorsanız, ayak şekli size doğru bir sonuç vermeyebilir, ancak kesinlikle biraz eğlenmenizi sağlayacak. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

Kabul edilen beş ayak şekli var: Yunan, Roma, Kelt, Alman ve Mısır. Her ayak tipi, ayağın ana hatları olarak bilinen kendine özgü bir tasarıma sahiptir. Parmak uzunlukları da her ayak tipine özgüdür. Peki sizin ayak tipiniz hangisi? Gelin, atalarınızı bulmanıza yardım edelim!

Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

1. MISIR AYAK TİPİ
Diğer ayak parmaklarından daha uzun olan uzun bir ayak başparmağınız mı var? Eğer öyleyse bu Mısır ayağı. Belki de atalarınız Antik Mısır'da yaşıyordu, bir göz atın bizce.

Beş ayak şeklinin tartışmasız en düzgün görüneni Mısır ayak parmakları, uzun bir ayak başparmağı ve ardından 45 derecelik bir açıyla küçülen diğer ayak parmaklarına sahip.

Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

Ayak başparmağının en uzun parmak olduğu ve küçük ayak parmaklarının 45 derecelik bir açıyla aşağı doğru eğimli olduğu ayak tipi. Bu en yaygın ayak tiplerinden biridir, Mısır ayakları genellikle daha uzun ve daha dardır. Çoğu ayakkabı, ayak parmaklarının düzenli açısı nedeniyle bu ayak şekline kolayca uyum sağlar.

SON DAKİKA