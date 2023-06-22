Ayak parmaklarınız sizin hakkınızda ne diyor? Ayaklarınız atalarınız hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını ortaya çıkarabilir!

1. MISIR AYAK TİPİ

Diğer ayak parmaklarından daha uzun olan uzun bir ayak başparmağınız mı var? Eğer öyleyse bu Mısır ayağı. Belki de atalarınız Antik Mısır'da yaşıyordu, bir göz atın bizce.

Beş ayak şeklinin tartışmasız en düzgün görüneni Mısır ayak parmakları, uzun bir ayak başparmağı ve ardından 45 derecelik bir açıyla küçülen diğer ayak parmaklarına sahip.