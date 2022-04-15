Haberler Yaşam Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:37

Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?

Ayasofya Fatih Medresesi 1936 yılında yıktırılmasından sonra tekrardan gün yüzüne çıkarılıyor. Uzun yıllar boyunca İslam dünyasına bilgili insanlar yetiştiren ve İstanbul'da inşa edilen ilk medrese olan Ayasofya Fatih Medresesi, aslına uygun olarak inşa edilerek kullanıma açılıyor. Cumhuriyetin ilanından sonra Öksüzler Yurdu olarak kullanılan ve 1936 yılında yıktırılan yapı, 2008 yılında başlatılan kazı ve araştırmalardan sonra tekrardan aslına uygun bir şekilde yapıldı. 15 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Medresesi'nin açılışını yapacak. Peki, Ayasofya Medresesi ne zaman inşa edildi? Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?