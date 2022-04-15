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Haberler Yaşam Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:37

Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?

Ayasofya Fatih Medresesi 1936 yılında yıktırılmasından sonra tekrardan gün yüzüne çıkarılıyor. Uzun yıllar boyunca İslam dünyasına bilgili insanlar yetiştiren ve İstanbul'da inşa edilen ilk medrese olan Ayasofya Fatih Medresesi, aslına uygun olarak inşa edilerek kullanıma açılıyor. Cumhuriyetin ilanından sonra Öksüzler Yurdu olarak kullanılan ve 1936 yılında yıktırılan yapı, 2008 yılında başlatılan kazı ve araştırmalardan sonra tekrardan aslına uygun bir şekilde yapıldı. 15 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Medresesi'nin açılışını yapacak. Peki, Ayasofya Medresesi ne zaman inşa edildi? Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?

Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi’ni hangi padişah yaptırdı?

1936 yılında yıktırılan ve fetihten sonra İstanbul'da açılan ilk medrese olan Ayasofya Medresesi, yapılan yoğun araştırmalardan sonra aslına uygun şekilde inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası aslına uygun olarak inşa edilen medresenin açılışını gerçekleştirecek. Peki, Ayasofya Medresesi'ni hangi padişah yaptırdı?

Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi’ni hangi padişah yaptırdı?

AYASOFYA MEDRESESİ AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edilen Fatih Medresesi bugün açılıyor. Açılış törenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'yı cami yapan 2. Mehmet, Ayasofya'nın kuzeyinde yer alan papaz evini de medreseye çevirdi. 1936 yılında bakımsızlığı yüzünden yıktırılan Ayasofya Medresesi, tekrardan inşa edildi.

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Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi’ni hangi padişah yaptırdı?

AYASOFYA MEDRESESİ'Nİ HANGİ PADİŞAH YAPTIRDI?

Depremler sonucu iyice yapısı bozulan medrese, 19. Yüzyılda Sultan Abdülaziz tarafından yıktırıldı ve Ayasofya'dan biraz daha uzak bir tarafa yaptırıldı. Yapı cumhuriyetin ilanından sonra 10 yıldan fazla Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. Yapı harap halde olması gerekçesiyle yıktırıldı.

Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi’ni hangi padişah yaptırdı?

Yapı 2008 yılındaki kazı çalışmalarından sonra yeniden yapımı için yeterli bilimsel veri olması gerekçesiyle korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. 2017 yılında başlayan yeniden yapım çalışmaları, 2019 yılında tamamlandı. Yapı dönemin aynı malzemeleri kullanılarak yapıldı.

Ayasofya Medresesi 86 yıl sonra yeniden açılıyor! Ayasofya Medresesi neden yıktırıldı, Ayasofya Medresesi’ni hangi padişah yaptırdı?
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