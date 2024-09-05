Giriş Tarihi: 05.09.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
00:28
Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?
Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturdu. Bir süredir birlikte olduğu Altunkaya ile evlenen Ilıcalı'nın düğünü gerçekleşti. Sayılı sayıda karenin paylaşıldığı törenle birlikte Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündemde. Gelinliği ve saçı ile adından söz ettiren ünlü isim gündemden düşmüyor. İşte, Çağla Altunkaya yaşı, mesleği, memleketi hakkında merak edilenler...