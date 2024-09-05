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Giriş Tarihi: 05.09.2024 00:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 00:28

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturdu. Bir süredir birlikte olduğu Altunkaya ile evlenen Ilıcalı'nın düğünü gerçekleşti. Sayılı sayıda karenin paylaşıldığı törenle birlikte Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündemde. Gelinliği ve saçı ile adından söz ettiren ünlü isim gündemden düşmüyor. İşte, Çağla Altunkaya yaşı, mesleği, memleketi hakkında merak edilenler...

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Ayça Çağla Altunkaya kimdir sorusu en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Beklenen düğün gerçekleşti ve Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi. Düğünün detayları davetiyeden itibaren konuşuşmaya başlarken Altunkaya'nın hayatı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki; Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA EVLENDİ!

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen törende evlendi. "Uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımızı kıydık." şeklinde açıklama yapan çifte tebrikler gelmeye devam ediyor.

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Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya gelmiştir.

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlamıştır.

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Çağla Altunkaya, sporla da yakından ilgilenmiş, özellikle basketbol oynayarak aktif bir yaşam sürmüştür.

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