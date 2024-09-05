Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Ayça Çağla Altunkaya kimdir sorusu en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Beklenen düğün gerçekleşti ve Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi. Düğünün detayları davetiyeden itibaren konuşuşmaya başlarken Altunkaya'nın hayatı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki; Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?