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Aydın bayram namazı saati! Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:43
Aydın bayram namazı saati! Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için Allah'a varlığını kurban etmenin bir nişanesi olan Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Müslümanlar bu kutlu güne kavuşmanın sevinci ve huşusuyla sabahın ilk saatlerinde camilerde cemaatle namazlarını eda edecekler. Duaların edileceği, yardımların yapılacağı, kurbanların kesileceği bu bayramda ilk gün sabah namazları eda edildikten sonra iki rekatlık bayram namazı 81 ilde tüm camilerde kılınacak. Aydın bayram namazı saatleri belli oldu. İslam coğrafyası için büyük önem arz eden bugünde ibadetler sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayacak. Peki, Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Aydın bayram namazı saati