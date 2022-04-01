Haberler Yaşam Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.04.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 20:36

Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Aydın iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimi ile belli oldu. Bu ilde yaşayan binlerce kişi "Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, on bir ayın sultanı Ramazan ayı en kıymetli ay olarak kabul ediliyor. Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran bu ay manevi huzur, barış, kardeşlik ve paylaşım temalarını içeriyor. Peki; 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte Aydın iftar saati, sahur vakti ve imsakiye bilgileri.