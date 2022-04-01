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Haberler Yaşam Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 20:36

Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Aydın iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimi ile belli oldu. Bu ilde yaşayan binlerce kişi "Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, on bir ayın sultanı Ramazan ayı en kıymetli ay olarak kabul ediliyor. Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran bu ay manevi huzur, barış, kardeşlik ve paylaşım temalarını içeriyor. Peki; 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte Aydın iftar saati, sahur vakti ve imsakiye bilgileri.

Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Bu ilde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirecek binlerce kişi bu kapsamda "2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir. İşte Aydın iftar vakti, sahur saati ve imsakiye takvimi.

Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

AYDIN İMSAKİYE 2022 | AYDIN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:23

İlk İftar Vakti: 19:39

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:40

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:20

İftar Vakti: 19:41

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:18

İftar Vakti: 19:41

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:16

İftar Vakti: 19:42

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Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Aydın için ilk sahur vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:23'te okunacak olan sabah ezanı ile birlikte sona erecek ve imsak vakti başlayacaktır.

Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Aydın iftar vakti ve sahur saati belli oldu! 2022 Aydın İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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