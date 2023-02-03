Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca "Kartal" anlamına gelen "Aetos"dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.

Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12'nci yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14'üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Tarihçi Prof. Halil İnalcık Aydos Kalesi için "İstanbul'un kapısıdır. İstanbul'un Fethi Aydos Kalesi'nde başlamıştır" der.