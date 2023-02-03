Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

Tarihçi Prof. Halil İnalcık'ın ilk kez 1990 yılında keşfettiği ve "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde 13 yıl süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi 11. Yüzyıla dayanan Aydos Kalesi bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Bu noktada "Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir?" sorusu yanıt aramaya başladı. 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışmasına giren yapı, bugün İstanbullulara kapılarını açacak. Peki, Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? İşte detaylar.