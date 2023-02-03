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Haberler Yaşam Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 14:05

Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

Tarihçi Prof. Halil İnalcık'ın ilk kez 1990 yılında keşfettiği ve "İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde 13 yıl süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi 11. Yüzyıla dayanan Aydos Kalesi bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Bu noktada "Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir?" sorusu yanıt aramaya başladı. 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışmasına giren yapı, bugün İstanbullulara kapılarını açacak. Peki, Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? İşte detaylar.

Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

Aydos Kalesi, bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı bir programla İstanbullulara kapılarını açacak. Tamamen kalenin taşlarının kullanıldığı bu çalışmada artık sona gelindi. 13 yıl süren çalışma sonucu merakla bekleniyordu. Açılışla beraber binlerce kişi "Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aydos kalesi yol tarifi ve tüm detaylar.

Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

AYDOS KALESİ 13 YILIN ARDINDAN İSTANBULLULARA KAPILARINI AÇIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen iki projenin açılışını 3 Şubat Cuma günü Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek törende yapacak.

İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu.

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Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca "Kartal" anlamına gelen "Aetos"dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.

Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12'nci yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14'üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Tarihçi Prof. Halil İnalcık Aydos Kalesi için "İstanbul'un kapısıdır. İstanbul'un Fethi Aydos Kalesi'nde başlamıştır" der.

Aydos kalesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Aydos kalesi 13 yılın ardından İstanbullulara kapılarını açıyor!

AYDOS KALESİ NEREDE, YOL TARİFİ İLE NASIL GİDİLİR?

Aydos Kalesi veya diğer adıyla Keçi Kalesi, Türkiye'nin İstanbul ilinin Sultanbeyli ilçesindeki Aydos Tepesi'nin 325 metrelik uzantısında bulunan kale. Çevresiyle birlikte birinci derecede arkeolojik sit ilan edilmiştir.

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