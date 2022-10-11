Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

* Hızlı Yarışçı (2008)
* Hellboy II: Altın Ordu (2008)
* Hancock (2008)
* Kara Şövalye (2008)
* Manhattan'da Sihir (2007)
* Transformers (2007)
* Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (2007)
* 28 Hafta Sonra (2007)
* Ratatouille (2007)
* Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (2007)
* Red Kit: Batıya Hücum (2007)
* Ayı Kardeş 2 (2006)
* Süpermen Dönüyor (2006)
* Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith in İntikamı (2005)
* Kebab Connection (2005)
* Minik Fil Heffalump (2005)
* Kırmızı Başlıklı Kız (2005)
* Örümcek Adam 2 (2004)
* Hellboy (2004)
* Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı (2004)
* Talihsiz Serüvenler Dizisi (2004)
* Köpekbalığı Hikayesi (2004)
* Kahraman İnekler (2004)
* Şrek 2 (2004)
* Afacanlar Yuvada (2003)
* Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (2003)
* Matrix Revolutions (2003)
* Canların Dört Kapısı (2003)
* Asabiyim (2003)
* The Matrix Reloaded (2003)
* Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)
* Ayı Kardeş (2003)
* Aşkta Herşey Mümkün (2003)
* Büyük Balık (2003)
* Gizemli Nehir (2003)
* Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (2002)
* 15 Dakika (2001)
* Kediler ve Köpekler (2001)
* Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
* Kaplan Tigger (2000)
* Grinch (2000)
* 102 Dalmaçyalı (2000)
* Şaşkın İmparator (2000)
* Tarzan (1999)
* Matrix (1999)
* Pokemon: İlk Film (1999)
* Babam Söz Verdi (1996)
* Space Jam (1996)
* Gerçek Yalanlar (1994)
* Aladdin (1992)
* Temel İçgüdü (1992)
* Evde Tek Başına 2 (1992)
* Güzel ve Çirkin (1991)
* Gülün Adı (1986)
* Orman Çocuğu (1967)
* Leydi ve Sokak Köpeği (1955)
* Bambi (1942)