Haberler Yaşam Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:58

Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

Transformers'ta Optimus'u seslendiren seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Gelen bu acı haberin ardından ünlü seslendirme sanatçısıyla ilgili olarak "Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan ismin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Peki, Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte tüm detaylar.