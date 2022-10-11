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Haberler Yaşam Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:58

Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

Transformers'ta Optimus'u seslendiren seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Gelen bu acı haberin ardından ünlü seslendirme sanatçısıyla ilgili olarak "Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan ismin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Peki, Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte tüm detaylar.

Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

Geçmişten günümüze neredeyse tüm dizi ve filmlerde sesiyle hafızalara yer edinen seslendirme sanatçısı ve dublaj yönetmeni Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle de Transformers'ta Optimus'u seslendiren ve "Ben Optimus Prime" repliği ile tanınan usta ismin acı haber sonrasında "Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ayhan Kahya hakkında merak edilen o detaylar.

Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

AYHAN KAHYA KİMDİR?
Seslendirme sanatçısı olan Ayhan Kahya 57 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Transformes film serisinde Optimus Prime sesi ile biliniyordu.

SESLENDİRME YAPTIĞI FİLMLER
* John Wick 3: Parabellum (2019)

* Bumblebee (2018)

* Christopher Robin (2018)

* Ant-Man Ve Wasp (2018)

* İnanılmaz Aile 2 (2018)

* Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

* John Wick 2 (2017)

* Transformers 5: Son Şövalye (2017)

* Uzay Yolcuları (2016)

* Şarkını Söyle (2016)

* Süper Yetenek (2016)

* Pete ve Ejderhası (2016)

* Maymun Prens (2015)

* İyi Bir Dinozor (2015)

* Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2015)

* Bilal: Özgürlüğün Sesi (2015)

* Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

* Galaksinin Koruyucuları (2014)

* Nuh: Büyük Tufan (2014)

* İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)

* Transformers Kayıp Çağ (2014)

* Pek Yakında (2014)

* Man Of Steel (2012)

* Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 2012

* Pamuk Prenses'in Maceraları 2012

* Transformers: Ayın Karanlık Yüzü 2011

* Alice Harikalar Diyarında 2010

* Robin Hood 2010

* Oyuncak Hikayesi 3 2010

* Titanların Savaşı 2010

* Sherlock Holmes 2009

* Terminatör: Kurtuluş 2009

* Pıtırcık 2009

* Transformers: Yenilenlerin İntikamı 2009

* Fi Tarihi 2009

* G-Force 2009

* 2012 (2009)

* Prenses ve Kurbağa (2009)

* Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (2008)

* Vol. İ (2008)

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Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya 64 yaşında hayatını kaybetti!

* Hızlı Yarışçı (2008)

* Hellboy II: Altın Ordu (2008)

* Hancock (2008)

* Kara Şövalye (2008)

* Manhattan'da Sihir (2007)

* Transformers (2007)

* Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (2007)

* 28 Hafta Sonra (2007)

* Ratatouille (2007)

* Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (2007)

* Red Kit: Batıya Hücum (2007)

* Ayı Kardeş 2 (2006)

* Süpermen Dönüyor (2006)

* Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith in İntikamı (2005)

* Kebab Connection (2005)

* Minik Fil Heffalump (2005)

* Kırmızı Başlıklı Kız (2005)

* Örümcek Adam 2 (2004)

* Hellboy (2004)

* Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı (2004)

* Talihsiz Serüvenler Dizisi (2004)

* Köpekbalığı Hikayesi (2004)

* Kahraman İnekler (2004)

* Şrek 2 (2004)

* Afacanlar Yuvada (2003)

* Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (2003)

* Matrix Revolutions (2003)

* Canların Dört Kapısı (2003)

* Asabiyim (2003)

* The Matrix Reloaded (2003)

* Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)

* Ayı Kardeş (2003)

* Aşkta Herşey Mümkün (2003)

* Büyük Balık (2003)

* Gizemli Nehir (2003)

* Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (2002)

* 15 Dakika (2001)

* Kediler ve Köpekler (2001)

* Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

* Kaplan Tigger (2000)

* Grinch (2000)

* 102 Dalmaçyalı (2000)

* Şaşkın İmparator (2000)

* Tarzan (1999)

* Matrix (1999)

* Pokemon: İlk Film (1999)

* Babam Söz Verdi (1996)

* Space Jam (1996)

* Gerçek Yalanlar (1994)

* Aladdin (1992)

* Temel İçgüdü (1992)

* Evde Tek Başına 2 (1992)

* Güzel ve Çirkin (1991)

* Gülün Adı (1986)

* Orman Çocuğu (1967)

* Leydi ve Sokak Köpeği (1955)

* Bambi (1942)

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